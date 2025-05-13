Гособвинитель запросил для главврача 2,5 года колонии-поселения за плохую посадку

В минувший понедельник в Заволжском суде Ульяновска при рассмотрении резонансного «вертолетного» уголовного дела бывшего главврача Центральной городской клинической больницы Ульяновска (ЦГКБ) Ильи Мидленко (ныне — главврача Чердаклинской райбольницы) гособвинитель запросил наказание в виде 2,5 года колонии-поселения и 3 лет запрета занимать руководящие должности.

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Илью Мидленко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве посадочной площадки для вертолетов санавиации на территории ЦГКБ (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до 4 лет лишения свободы).

По версии следствия, в 2020 году главврач контролировал исполнение контракта на строительство посадочной площадки для санавиации на территории ЦГКБ, но работы были начаты «без разрешения на строительство и госэкспертизы», а главврач «из карьерных интересов» проигнорировал сообщения о наличии помех в зоне строительства. Позднее на краю площадки образовался провал. Обвинение считает, что посадочная площадка принята в эксплуатацию «незаконно», «ее использование невозможно», региональному минздраву причинен ущерб 3,4 млн руб., самой ЦГКБ — 161 тыс. руб.

Илья Мидленко вину не признал, заявил, что он «врач, а не строитель», и основывался на выводах профессионалов. Адвокат настаивает на полном оправдании главврача. Следствие, по его мнению, не проводило экспертизу пригодности площадки, место для нее выбирал региональный минздрав, а пилоты санавиации в суде заявили, что два года работали на этой площадке без претензий.

Сергей Титов, Ульяновск