Администрация Трампа лишит Гарвард грантов еще на $450 млн

12 мая администрация президента Дональда Трампа сообщила, что намерена лишить Гарвардский университет еще $450 млн, предоставляемых ему в виде грантов шестью федеральными ведомствами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарвардский университет

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters Гарвардский университет

Фото: Faith Ninivaggi / File Photo / Reuters

Решение о прекращении грантов последовало спустя неделю после того, Министерство образования США сообщило о том, что университет лишается всех новых грантов на исследовательскую деятельность, которые должны были предоставляться из федерального бюджета. Ранее Министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн.

Администрация Трампа критикует университет за то, что он извлекает выгоду из системы свободного рынка, которую обеспечивает правительство США и которую «вы своих студентов учите презирать». Кроме того, власти обвиняют университет в антисемитизме из-за отказа запрещать проведение акций в поддержку Палестины в стенах университета.

Подробнее о противостоянии Гарвардского университета и администрации Дональда Трампа — в материале «Белый дом против Гарварда».

Виктор Буй