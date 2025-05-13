Мундеп из Петербурга выступил за повышение порога возраста для посещения клубов

В Санкт-Петербурге предложили пускать в клубы только лиц старше 20 лет. Соответствующую инициативу в обращении к министру здравоохранения Михаилу Мурашко изложил депутат муниципального образования Петербурга «Поселок Шушары», председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Текст обращения в Telegram-канале «Кровавая барыня» разместила журналист и блогер Ксения Собчак. Господин Ветров свое предложение аргументирует тем, что молодежный алкоголизм относится к серьезной проблеме, а злоупотребление спиртным начинается с 18 лет.

Мундеп считает, что тому виной романтизация алкогольной и барной культуры, которая продвигается в массовой культуре. Она в свою очередь, подчеркнул Михаил Ветров, пришла с Запада.

«Для защиты здоровья нации и будущих поколений, необходимо ввести минимальный возраст на посещение питейных заведений, исключая, разумеется, полноценные рестораны и объекты общественного питания, где упор делается в сторону кулинарии и гастрономии»,— говорится в тексте обращения.

В то же время исполнительный директор компании Fort Александр Липилин отмечал, что потребление алкоголя среди поколения 18-25 лет достаточно низкое, писал «Ъ FM». Власти Вологодской области при этом планировали ужесточить правила продажи алкоголя, ввести запрет на его покупку лицами младше 21 года.

Татьяна Титаева