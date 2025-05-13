Петербург не вошел в десятку городов по темпам роста числа велодорожек

Санкт-Петербург оказался на 11 месте в списке городов, где наиболее быстро развивается велоинфраструктура. Соответствующее исследование провели компания InnovaTransport и сервис ЯндексGo. Аналитики проанализировали даннные с 2023 по 2025 год по крупным городам страны с населением более полумиллиона человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Выяснилось, что лидерами по темпу роста длины велодорожек являются Красноярск, Томск и Новосибирск. Для сравнения, Москва в этом списке находится лишь на 17 месте. При этом в абсолютных показателях столица занимает первое место, там появилось 77,3 км новых велодорожек. Петербург уступает и по этому показателю, с 2023 года в городе на Неве построили 47,2 км дорожек.

Эксперты объясняют лидерство сибирских и уральских городов тем, что в предыдущие годы велоинфраструктура там практически не развивалась. По сути, эти города стартовали почти с нуля, и даже умеренное наращивание протяженности сети дает в процентном выражении впечатляющий результат.

Согласно результатам исследования, более половины анализируемых городов по-прежнему имеют менее 25 км велодорожек, однако вектор на

расширение инфраструктуры сохраняется. В 66% городов прирост за год составил менее 10 км, что подчеркивает неравномерность развития

велоинфраструктуры в России.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с начала сезона пользователи электросамокатов в Петербурге почти 5,5 тыс. раз стали нарушителями правил дорожного движения.

Андрей Маркелов