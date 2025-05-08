Самым частым нарушением среди самокатчиков в Петербурге стало неспешивание

С начала сезона пользователи электросамокатов в Петербурге почти 5,5 тыс. раз стали нарушителями правил дорожного движения. Об итогах работы сотрудников Центра управления парковками рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Так, за два месяца было выявлено 5 408 фактов различных нарушений. Примечательно, что из них 4 582 случая — это неспешивание на зебре. Кроме того, за это время горожане 491 раз проехались на самокате вдвоем или даже втроем.

Факт использования СИМ несовершеннолетними был установлен 192 раза. 137 самокатчиков нарушили ПДД при движении по улично-дорожной сети.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у петербуржцев до 10 мая не получится проехать по центру города на электросамокатах.

Дарья Астанина