Бизнесмен из Ленобласти лишился двух сейфов с 6 млн рублей после визита налетчиков

Около полудня 12 мая в полицию обратился 58-летний предприниматель из Тосненского района, который сообщил о хищении двух сейфов из офиса его предприятия в поселке Федоровское на Почтовой улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По словам бизнесмена, неизвестные проникли в помещение, после чего связали его скотчем и пластиковыми стяжками. Затем они забрали сейфы, в которых находилось более 6 млн рублей, а также мобильный телефон пострадавшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой). Сейчас полиция ведет розыск злоумышленников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция разоблачила банду из Средней Азии, которая оформляла фиктивные браки на территории Петербурга и Ленобласти.

Андрей Маркелов