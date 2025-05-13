Облсуд оставил под стражей обвиняемых в получении взяток сотрудников МИФНС

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражей трем сотрудникам межрайонной инспекции УФНС России, обвиняемых в получении взяток. Также в следственном изоляторе останется директор ООО «СК “Теплоком”», который обвиняется в даче взяток, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Адвокаты обвиняемых пытались обжаловать постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 апреля и просили избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий. Сторона защиты считает, что доводы следствия о возможности фигурантов скрыться, препятствовать ходу расследования не подтверждены. Однако апелляционная инстанция не удовлетворила жалобы адвокатов, оставив все без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине апреля сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в региональном центре начальника отдела камеральных проверок одной из межрайонных инспекций УФНС, его заместителя и старшего государственного налогового инспектора, а также предпринимателя и адвоката, по мнению следствия, выступавшего посредником при передаче денег. По версии следствия, директор СК «Теплоком» передал более 1 млн руб. сотрудникам инспекции за уменьшение суммы налога на добавленную стоимость к уплате в бюджет РФ, а также общее покровительство и попустительство по службе при проведении проверок с целью дальнейшего ухода от уплаты налогов.