В Челябинске суд отправил в СИЗО трех сотрудников налоговой инспекции

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения трем сотрудникам межрайонной инспекции УФНС России, задержанным УФСБ по подозрению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Все трое заключены под стражу на два месяца, до 14 июня 2025 года. Соответствующее постановление суда принято 16 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Кроме того, под стражу заключены предприниматель, обвиняемый в даче взятки, и адвокат, выступавший, по данным СК, посредником при передаче денег.

По версии следствия, с января 2024-го по апрель 2025 года начальник отдела камеральных проверок одной из межрайонных инспекций регионального управления Федеральной налоговой службы, его заместитель и старший налогового инспектор вступили в сговор и получили взятку на сумму более 1 млн руб. от директора коммерческой организации через адвоката, представляющего его интересы. Взамен они уменьшали сумму начисленного налога на добавленную стоимость, считает следствие.

Уголовные дела возбуждены в отношении директора компании по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и адвоката по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета Судом по ходатайствам следователя регионального СКР в отношении пятерых обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу .