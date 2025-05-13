Глава Минздрава США искупался с внуками в канализационных стоках

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший опубликовал фотографии, на которых он со своими внуками плавает в ручье Рок-Крик на территории одноименного парка. Как сообщает газета The New York Times, комментируя фотографии, купаться в этом ручье запрещено из-за серьезного загрязнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @RobertKennedyJr Фото: @RobertKennedyJr

В Рок-Крик, приток реки Потомак, протекающий по значительной части округа Колумбия, сливаются воды из сточных канав на улицах и попадает содержимое канализации. Анализ качества воды в ручье показал наличие там плавающих фекалий, инфекционных патогенов и бактерий, включая кишечную палочку. В Службе национальных парков США заявили, что любые контакты с такой водой опасны для человека и домашних животных, вредно даже просто бродить в этом ручье. Между тем на одном из снимков, опубликованных Робертом Кеннеди-младшим, видно, что сам министр погрузился в Рок-Крик с головой. На другом снимке он купает в ручье внука. Согласно подписи под фото, таким образом господин Кеннеди-младший отмечал День матери 11 мая с семьей.

Алена Миклашевская