В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая
В Московском районе Казани с 15 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по ряду улиц из-за ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Движение будет закрыто:
- на улице Васильченко (от дома № 6) до улицы Восстания — с 15 мая по 15 июля;
- по проспекту Ибрагимова (от улицы Восстания до Чистопольской) — до 31 августа;
- на улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Восстания) — до 30 сентября;
- по улице Серова (от улицы Ленская до Восхода) — до 15 октября.