В Московском районе Казани с 15 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по ряду улиц из-за ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Движение будет закрыто:

на улице Васильченко (от дома № 6) до улицы Восстания — с 15 мая по 15 июля;

по проспекту Ибрагимова (от улицы Восстания до Чистопольской) — до 31 августа;

на улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Восстания) — до 30 сентября;

по улице Серова (от улицы Ленская до Восхода) — до 15 октября.

Артём Дергунов