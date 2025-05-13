Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая

В Московском районе Казани с 15 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по ряду улиц из-за ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая

В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани временно ограничат движение транспорта в Московском районе с 15 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Движение будет закрыто:

  • на улице Васильченко (от дома № 6) до улицы Восстания — с 15 мая по 15 июля;
  • по проспекту Ибрагимова (от улицы Восстания до Чистопольской) — до 31 августа;
  • на улице Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Восстания) — до 30 сентября;
  • по улице Серова (от улицы Ленская до Восхода) — до 15 октября.

Артём Дергунов

Новости компаний Все