В Челябинске возбудили дело из-за травмирования пенсионера в ДТП с самокатом

Следователи управления СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту травмирования пожилого мужчины после ДТП с участием электросамоката по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан), сообщает пресс-служба госоргана.

Авария произошла утром 13 мая. По предварительным данным, 12-летний подросток на электросамокате Whoosh у дома №24 по улице Калинина наехал на 64-летнего пешехода. Пенсионера с травмами бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие случившемуся.

Виталина Ярховска