«Даллас» выиграл драфт-лотерею НБА при шансах на победу менее 2%

Клуб «Даллас Маверикс» стал победителем драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), получив право первого выбора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Banks-Imagn Images / Reuters Фото: David Banks-Imagn Images / Reuters

Драфт пройдет в ночь с 25 на 26 июня в Нью-Йорке. В нем примут участие российские баскетболисты — Егор Демин и Владислав Голдин. Согласно данным ESPN, Демин будет выбран «Чикаго» в первом раунде.

Вторым будет выбирать «Сан-Антонио Сперс», третьим — «Филадельфия Севенти Сиксерс». Далее клубы будут выбирать в следующем порядке: «Шарлотт Хорнетс», «Юта Джаз», «Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллс», «Атланта Хокс».

Шансы «Далласа» на получение первого выбора составляли 1,8%. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 10-е место в Западной конференции и приняла участие в play-in — мини-турнире за право играть в play-off. Там она обыграла — 120:106 — «Сакраменто Кингс», но потом с тем же счетом уступила «Мемфис Гриззлис».

В прошлом году «Даллас» играл в финале НБА, где уступил «Бостон Селтикс» (1:4 в серии). В этом сезоне команда обменяла лидера Луку Дончича.

Подробнее о перестройке техасского клуба — в материале «Ъ».