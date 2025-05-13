«Даллас» выиграл драфт-лотерею НБА при шансах на победу менее 2%
Клуб «Даллас Маверикс» стал победителем драфт-лотереи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), получив право первого выбора.
Фото: David Banks-Imagn Images / Reuters
Драфт пройдет в ночь с 25 на 26 июня в Нью-Йорке. В нем примут участие российские баскетболисты — Егор Демин и Владислав Голдин. Согласно данным ESPN, Демин будет выбран «Чикаго» в первом раунде.
Вторым будет выбирать «Сан-Антонио Сперс», третьим — «Филадельфия Севенти Сиксерс». Далее клубы будут выбирать в следующем порядке: «Шарлотт Хорнетс», «Юта Джаз», «Вашингтон Уизардс», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллс», «Атланта Хокс».
Шансы «Далласа» на получение первого выбора составляли 1,8%. По итогам регулярного чемпионата команда заняла 10-е место в Западной конференции и приняла участие в play-in — мини-турнире за право играть в play-off. Там она обыграла — 120:106 — «Сакраменто Кингс», но потом с тем же счетом уступила «Мемфис Гриззлис».
В прошлом году «Даллас» играл в финале НБА, где уступил «Бостон Селтикс» (1:4 в серии). В этом сезоне команда обменяла лидера Луку Дончича.
Подробнее о перестройке техасского клуба — в материале «Ъ».