«Лос-Анджелес» поменял размер на масштаб
Получив Луку Дончича, «Лейкерс» произвел самый громкий обмен десятилетия в НБА
За несколько дней до закрытия окна переходов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялась беспрецедентная сделка. По ее итогам финалист прошлого первенства «Даллас Маверикс» расстался с 25-летним разыгрывающим Лукой Дончичем и получил взамен из «Лос-Анджелес Лейкерс» 31-летнего центрового Энтони Дэвиса. Именно присутствие в обмене Дончича — одной из главных звезд лиги — делает его особенным. Игроков такого калибра клубы НБА не меняли с 2004 года, когда Шакил О`Нил отправился из «Лейкерс» в «Майами Хит».
Баскетболист Лука Дончич
Фото: Jerome Miron-Imagn Images / Reuters
«Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» произвели один из самых крупных обменов в современной истории НБА. Калифорнийский клуб получил одного из лучших игроков мира Луку Дончича, форвардов Макси Клебера и Маркиффа Морриса. Техасская команда приобрела 31-летнего «большого» Энтони Дэвиса, защитника Макса Кристи и выбор в первом раунде драфта 2029 года.
О том, насколько сильный шок пережил баскетбольный мир вследствие этого, пожалуй, лучше всего свидетельствовали комментарии игроков НБА — действующих и бывших — в социальной сети X (ранее — Twitter). Тайриз Халибёртон и Алекс Карузо предположили, что аккаунт журналиста ESPN Шемса Чарании, сообщившего о сделке, был взломан. Лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон задался вопросом, не первоапрельский ли это розыгрыш. Его одноклубник Джош Харт и звезда «Филадельфии» Джоэл Эмбиид ограничились междометиями. Легенда «Далласа» Дирк Новицки выразил крайнюю степень удивления соответствующим эмодзи.
Не был в курсе переговоров фронт-офисов, видимо, и Леброн Джеймс — ведущий игрок «Лейкерс», один из самых известных спортсменов мира, влияние которого не ограничивается вкладом на баскетбольной площадке.
«Он узнал об обмене во время семейного ужина,— сообщили ESPN источники, близкие к Джеймсу.— Он пытается переварить эту новость».
И в самом деле, поверить в то, что «Даллас» расстанется с одним из ценнейших игроков лиги, было практически невозможно. Дончичу всего 25 лет — расцвет. Еще прошлой весной он вывел команду в финал НБА (там она уступила «Бостону» со счетом 1:4 в серии), по дороге записав на свой счет уникальное достижение: став первым за 78 лет существования лиги игроком, который по итогам play-off лидировал и по очкам, и по подборам, и по передачам, и по перехватам. Летом словенец пятый год подряд вошел в главную символическую сборную НБА, а также впервые стал финалистом голосования за награду самому ценному игроку (MVP; в голосовании он финишировал третьим). А осенью в рейтинге лучших игроков лиги по мнению телеканала ESPN он занял вторую строчку, уступив только сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу.
Баскетболист Энтони Дэвис
Фото: Darren Yamashita-Imagn Images / Reuters
Словом, послужной список у Дончича превосходный. А возраст намекает на то, что пик карьеры еще впереди. И все же «Даллас» пошел на очень рискованный шаг и выставил суперзвезду на витрину.
Среди возможных причин такого решения
- травматичность словенца (в текущем первенстве он выходил на паркет лишь в 22 встречах, всего команда сыграла 49 матчей),
- а также его лишний вес и трудности с набором формы (по данным ESPN, Дончич в настоящее время весит 122 кг).
При этом, оставшись в «Далласе», Дончич летом 2025 года получил бы право на рекордный для лиги контракт — пятилетний, на сумму более $346 млн.
Еще удивительнее этот обмен делает будто бы чересчур скромная, будто бы недостаточная компенсация. За Дончича техасская команда получила Энтони Дэвиса. Последний — вне всяких сомнений, элитный центровой, но стареющий. В марте ему исполнится 32 года, а это возраст, в котором игроки обычно идут на спад. В защите Дэвис уже играет чуть хуже, чем пять лет назад, когда «Лейкерс» стал чемпионом НБА. Немного сбавил он и по некоторым атакующим показателям, например по успешности атак с трехочковой дистанции (а этим навыком в современной НБА даже «большие» владеть должны).
Однако в нынешнем сезоне перспективы «Далласа» изменились незначительно. Да, команда лишилась искусного архитектора атак. Но она приобрела игрока чрезвычайно полезного на обеих концах площадки, способного приносить очки, подбирать мячи и блокировать броски соперников (по каждому из трех показателей он среди лидеров НБА). Генеральный менеджер «Маверикс» Нико Харрисон, объясняя переход, вернулся к известному клише о том, что «титулы выигрывает защита», и заявил, что обмен «повышает шансы» его команды на победу.
А вот ближайшее будущее «Лейкерс» под вопросом.
- Во-первых, теперь в составе калифорнийцев нет по-настоящему классных игроков оборонительного плана.
- Во-вторых, Дончич до сих пор не оправился от полученного на Рождество растяжения икроножной мышцы.
- В-третьих, именно в нынешнем сезоне он был, вероятно, даже менее эффективен на площадке, чем Дэвис.
В долгосрочной же перспективе «Лос-Анджелес» пока выглядит победителем. Уже будущим летом Дончич сможет подписать продление сроком на четыре года на сумму $229 млн или контракт покороче с целью заключения более выгодного соглашения в будущем. А это значит, что у руководства «Лейкерс» появляется шанс на успешную перестройку и создание очередной суперкоманды. Все это, конечно, станет возможно уже после того, как завершит карьеру Леброн Джеймс, которому сейчас 40 лет.