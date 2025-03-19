В Москве провели 14-часовую операцию пострадавшему от собак мальчику из Сочи

Врачи Российской детской клинической больницы (РДКБ) провели первый этап реконструктивно-пластической операции девятилетнему мальчику, пострадавшему от нападения собак в Сочи. Операция продолжалась около 14 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на отца пострадавшего ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Сын находится в реанимации, восстанавливается, должен спасть отек. Операция длилась долго потому, что у сына были сильно повреждены нервные окончания. Это восстанавливалось, пришивали лоскут»,— рассказал Валентин Королев.

Инцидент произошел 26 февраля 2025 года в садовом товариществе Сочи, когда две крупные собаки, сорвавшись с цепи, напали на ребенка и нанесли ему множественные травмы лица. Пострадавшего доставили санавиацией из краевой больницы в РДКБ. Семья открыла сбор средств на дальнейшие пластические операции.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Владельцу животных предъявлено обвинение. На допросе мужчина признал вину и сообщил, что некоторое время не кормил собак.

Мария Удовик