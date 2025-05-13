РКК установил судьбу 2,4 тыс. пропавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) помог найти более 2,4 тыс. человек, пропавших после атаки на Курскую область в августе 2024 года, сообщил председатель организации Павел Савчук. По его словам, сейчас в Курске, Воронеже, Ростове-на-Дону и Белгороде работают команды РКК, подготовленные к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Данные господин Савчук представил на пресс-конференции РКК, состоявшейся в центре «Россия сегодня». Его слова приводит «РИА Новости».

Павел Савчук также сообщил, что в региональных отделениях РКК оборудовано 60 складов с запасами гуманитарной помощи. Сейчас в организации работают над созданием окружных складов в регионах. С 2022 по 2024 год более 2 млн человек получили гумпомощь от организации. Из них 1,6 млн человек получали ее в связи с ЧС.

После атаки ВСУ на Курскую область в августе 2024 года РКК получал обращения о поиске пропавших без вести из Суджанского, Кореневского, Глушковского и других районов. Всего с августа 2024 года РКК получил 7,8 тыс. обращений о пропавших. В феврале 2025 года на сайте правительства Курской области появился реестр с данными пропавших без вести. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что в систему внесены данные более 1,9 тыс. человек. В апреле РКК отчитался о найденных 2,2 тыс. жителей региона.

О деятельности РКК — в материале «Ъ» «Российский Красный Крест подводят под закон».

Полина Мотызлевская