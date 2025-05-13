Полиция Ростова не нашла нарушений во взломе двери памятника архитеткутры

В Ростове сотрудники полиции не обнаружили признаков нарушения общественного порядка после информации о взломе архитектурного памятника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Ростов» писал, правоохранители проверяли информацию о том, что неизвестные взломали дверь водолечебницы Рындзюна по ул. Серафимовича, 89.

«Для дальнейшего разбирательства материалы проверки были направлены в профильные городские структуры с целью оценки возможного ущерба. По полученным сведениям, материального ущерба зданию причинено не было», — сообщили в полиции.

«Есть видео со взломом охраняемого законом памятника архитектуры. Есть торговец найденным в заброшках, выбивавший ногами двери. Есть выложенное им самим видео, как он гуляет по зданию и, видимо, выбирает, что же ему забрать себе. Причем сам спалился, начав комментировать ситуацию в городских пабликах», — отреагировал на факт взлома двери краевед Геннадий Крольман в своем Telegram-канале.

Константин Соловьев