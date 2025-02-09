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Полиция проверяет информацию о взломе исторического здания в Ростове

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента в историческом центре города — ранее появилась информация, что неизвестные ломают дверь водолечебницы Рындзюна по ул. Серафимовича, 89. О начале проверки сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Указанное здание является памятником архитектуры. Местный краевед Геннадий Крольман в своем telegram-канале заявил, что видит внутри водолечебницы неизвестных людей не в первый раз. Он также предположил, что вандалы могут вытаскивать из исторического здания металл и ценные детали.

Кристина Федичкина

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