В Красногорском отремонтировали 25 квартир после взрыва газа в пятиэтажке

В Челябинской области в поселке Красногорский в доме на улице Лермонтова, где в марте этого года произошел взрыв газа, подрядчик отремонтировал 25 квартир. В шести из них выполнен капитальный ремонт, сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов в личном telegram-канале.

Глава района отметил, что основные работы подрядчик выполнил качественно и в срок, до майских праздников. Ему осталось устранить небольшие замечания, полученные от Евгения Светлова и жителей. В ближайшие дни поставщик закончит монтаж домофона, подключит газовое оборудование и опломбирует узлы учета холодной воды. Как отмечает глава района, при ремонте старались учесть пожелания собственников квартир. Работы провели за счет областного бюджета и резервного фонда Еманжелинского района. Кроме того, 50 пострадавших получили выплаты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 27 марта около 15:30 в Красногорском в квартире на втором этаже пятиэтажного дома на улице Лермонтова, 17 взорвался газ. Погибла 83-летняя жительница соседней квартиры, трех человек с различными травмами и одного в шоковом состоянии доставили в медицинское учреждение. В доме разрушились межкомнатные и межквартирные перегородки, были выбиты стекла в квартирах и подъезде, но несущие конструкции остались целы. На место происшествия выезжал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. СУ СКР по региону возбуждало уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть). Для расположения жильцов разворачивали пункт временного размещения и квартиру маневренного фонда муниципалитета общей вместимостью 30 человек. Как позже заявлял Алексей Текслер, пострадавшие при взрыве получат компенсации.

Виталина Ярховска