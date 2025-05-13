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Дина Горковец возглавила департамент образования и науки Тюменской области

Бывшая заместитель главы Тюмени Максима Афанасьева Дина Горковец вернулась на должность директора департамента образования и науки Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. По данным правительства региона, к своим обязанностям Дина Горковец приступила 13 мая.

Дина Горковец занимала должность вице-мэра Тюмени с 16 октября 2023 года, тогда городскую администрацию возглавлял Руслан Кухарук. До этого она работала директором департамента образования и науки Тюменской области. До 1 ноября 2022 года госпожа Горковец работала в должности главы департамента образования Тюмени.

Напомним, 12 мая Максим Афанасьев сообщил об уходе госпожи Горковец с должности заместителя главы Тюмени.

Полина Щуцкая

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