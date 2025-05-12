С поста вице-мэра Тюмени ушла Дина Горковец

Дина Горковец уволилась с должности заместителя главы Тюмени. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-мэр Тюмени Дина Горковец и глава города Максим Афанасьев

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Бывший вице-мэр Тюмени Дина Горковец и глава города Максим Афанасьев

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Госпожа Горковец, по словам градоначальник, переходит на работу в другое место. «Мы абсолютно убеждены, что на новой должности Дина Николаевна также будете успешно реализовывать значимые проекты, способствующие развитию родного города»,— написал господин Афанасьев, поблагодарив экс-заместителя участие в организации Дня Победы.

Дина Горковец занимала должность вице-мэра Тюмени с 16 октября 2023 года, тогда городскую администрацию возглавлял Руслан Кухарук. До этого она работала директором департамента образования и науки Тюменской области. До 1 ноября 2022 года госпожа Горковец работала в должности главы департамента образования Тюмени.

Анна Капустина