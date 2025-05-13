«Провенанс играет определяющую роль, когда связан с прославленными коллекциями»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых ярких примерах в истории арт-находок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Diomedia Фото: Diomedia

Продолжим рассказ о неожиданных находках арт-шедевров. Случаются они и в Великобритании. Полотно Тициана Вечеллио под названием «Отдых на пути в Египет» было найдено на автобусной остановке жителем Лондона. Работа была украдена еще в 1990-х годах у маркиза Бата и вновь появилась на арт-сцене семь лет спустя, спрятавшись в выброшенной сумке. Это необычное возрождение, ставшее возможным благодаря неустанным расследованиям арт-детективов, придало картине уникальную ауру. Рынку явно понравилась ее необычная история: в июле 2024 года работа установила новый аукционный рекорд для Тициана на торгах Christie`s в Лондоне, уйдя за $22,2 млн. Очевидно, что «история» сыграла в рекорде решающую роль. Это был не только шедевр Тициана: это была «чудесная» картина с кинематографической судьбой.

И снова Париж. История «неизвестной» бронзы Камиллы Клодель (1864-1943), ученицы и возлюбленной Родена. Это повторное открытие относится к началу 2025 года. Пропавшая без вести более века назад легендарная работа Клодель L'Age mur вновь появилась в парижской квартире, которая была необитаема более 15 лет, прямо у подножия Эйфелевой башни. Эмоции, связанные с этим открытием, были ощутимы в аукционном зале дома Philocale в Орлеане. Итоговая цена превзошла ожидания, достигнув суммы в $3,8 млн 16 февраля 2025-го. Это был французский рекорд для работ Камиллы Клодель и второй лучший результат в мире для художницы, подтверждающий выигрышное сочетание «редкости» и «повторного открытия».

Происхождение (или провенанс) играет определяющую роль, когда связано с прославленными коллекциями, такими как собрания Пьера Берже или Ротшильдов. Одним из самых впечатляющих примеров этого, несомненно, является пейзаж «Гора Сент-Виктуар» Поля Сезанна. В 2001 году работа была приобретена за $38,5 млн во время продажи работ Хайнца Берггрюна на Phillips. Но в ноябре 2022-го во время престижной распродажи Christie's коллекции Пола Аллена картина достигла уже $137,79 млн, принеся прирост капитала почти в $100 млн за два десятилетия.

Дмитрий Буткевич