«Тихая, но историческая распродажа»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как картина Караваджо была найдена на чердаке дома в Тулузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Описание произведения искусства не ограничивается только именем его создателя и техникой исполнения. Некоторые произведения имеют выдающийся провенанс или переприписываются другому художнику, или неожиданно заново открываются, и эти факторы могут оказать существенное влияние на их стоимость. Шедевр, забытый на чердаке, атрибуция, исправленная после десятилетий неопределенности, произведение, возвращенное после разграбления... У многих произведений искусства есть своя история, которая, будучи обнаружена, может изменить их судьбу на рынке. Недавняя история доказала, что невозможное действительно возможно. Например, в 2019 году на чердаке где-то на юге Франции была обнаружена исключительная картина Караваджо. Или совсем недавно найдена историческая бронзовая статуя Камиллы Клодель, забытая в заброшенной парижской квартире. Мы посмотрим на некоторые неожиданные открытия, которые взбудоражили арт-рынок в последние годы.

Итак, «тулузский Караваджо». Неожиданные открытия в парижских квартирах или провинциальных домах остаются самыми захватывающими моментами на французском рынке. Франция полна сокровищ, которые когда-то были отправлены на чердаки или просто забыты. Так вот, обезглавливающая Олоферна Юдифь была найдена в 2014 году на чердаке дома в Тулузе. В 2016 году работа была приписана Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610 годы жизни) искусствоведом Эриком Туркином. Произведения художника редко появляются на рынке, и Туркин смело заявил: «Если бы я мог выбрать работу среди всех тех, что были потеряны на протяжении всей истории, я бы без колебаний выбрал именно эту». Оцененная в $100-150 млн, работа должна была быть продана на аукционе в июне 2019 года и несомненно побила бы все рекорды во Франции... Однако, в конце концов, работа была продана в частном порядке Томилсону Хиллу, крупному коллекционеру и члену совета директоров Музея Метрополитен в Нью-Йорке, за неизвестную сумму. Тихая, но историческая распродажа.

Продолжим в следующих программах рассказ о неожиданных «чердачных» находках.

Дмитрий Буткевич