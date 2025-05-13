Суд дал условный срок поджигателю двери квартиры экс-жены Одиссея

Московский районный суд огласил приговор по делу уроженца Украины Николая Марченко, который пожег покрышку в доме 24 по Дунайскому проспекту, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инцидент случился 29 октября 2024 года. Молодой человек пояснил суду, что искал подработку в социальных сетях. За поджог неизвестный куратор пообещал выплатить тысячу долларов.

Фигуранту дали необходимые инструкции, после чего он пошел на дело, облив покрышку горючей жидкостью. Следом он положил на шину горящую перчатку и заснял действия на телефон.

Увиденное не устроило заказчика, так как огонь быстро потух, а на место оперативно прибыли сотрудники противопожарной службы. В итоге он попросил Марченко повторить попытку и перевел ему тысячу рублей.

Молодой человек согласился прийти в парадную на Дунайском проспекте на следующий день, однако утром отказался от подобной затеи. Свою вину на суде он признал.

Представители Фемиды в свою очередь учли, что Марченко ранее не судим, осуществляет трудовую деятельность, имеет регистрацию на территории России и постоянное место жительство в Петербурге. В итоге его приговорили к году лишения свободы условно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что поджоги покрышек в доме 24 по Дунайскому проспекту — не редкость, так как там проживает бывшая жена консультанта по криптовалютному рынку Петра Лунева.

Огненные шоу связывают с конфликтом украинского блогера Анатолия Шария и господина Лунева, который более известен под псевдонимом Одиссей.

Андрей Маркелов