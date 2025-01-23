Полиция вернула в Петербург подозреваемых в поджоге двери квартиры экс-жены Одиссея

Троих молодых людей, подозреваемых в поджоге покрышки у двери квартиры бывшей супруги криптоблогера Петра Лунева, более известного как Одиссей, задержали в Пскове, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 января.

Двоих доставили в Петербург — это 19-летний юноша и его 16-летний друг с богатым криминальным прошлым. За минувшие два года последнего привлекали к ответственности за грабеж, угон и кражу.

По версии следствия, троица утром 15 декабря пришла в дом на Дунайском проспекте, где находится квартира экс-жены Одиссея, создателя мем-токена Grimace.

Камера сняла, как юные злоумышленники ставят покрышку у двери и обливают ее горючей жидкостью. Огонь потушили сами жильцы, пожарных не вызывали. Владельцы квартиры оценили ущерб в 20 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что это далеко не первый случай, когда покрышки горят у порогов родных и близких Лунева. Так двери на Дунайском поджигали в конце 2023 и осенью 2024 года.

Все задержанные по этим делам утверждают, что действовали по указанию куратора в Telegram взамен на денежное вознаграждение. Инциденты связывают с конфликтом между Луневым и известным украинским блогером Анатолием Шарием.

Андрей Маркелов