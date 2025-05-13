В ДТП в Нефтеюганском районе пострадали пять человек

На 12 км дороги Нефтеюганск — Левый берег реки Обь в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) произошло ДТП с пятью пострадавшими, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Авария случилась 12 мая около 13:45. По предварительным данным, 61-летний водитель Nissan при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил автомобиль ВАЗ и допустил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили водитель и три пассажира ВАЗ, а также пассажир Nissan.

Напомним, на выходных в Нижневартовске (ХМАО-Югра) произошла авария с участием семи автомобилей, в результате которой пострадали три человека. Инцидент случился 10 мая около 14:05 на улице Интернациональной.

Ирина Пичурина