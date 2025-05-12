В массовом ДТП в Нижневартовске пострадали три человека

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) произошла авария с участием семи автомобилей, в результате которой пострадали три человека, сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент случился 10 мая около 14:05 на улице Интернациональной. 36-летний водитель Toyota при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Nissan, за рулем которого был 53-летний житель, и столкнулся с ним. После этого Nissan изменил направление и врезался в стоящие во встречном направлении Hyundai и ВАЗ. Затем Hyundai отбросило на Kia и еще один ВАЗ. Отлетевшая деталь от Nissan задела Toyota. В результате ДТП травмы получили водитель и 64-летняя пассажирка Nissan, а также 46-летняя пассажирка Hyundai.

Напомним, 27 апреля в поселке Унъюган Октябрьского района ХМАО произошла авария с участием квадроцикла All Road, в которой пострадали мать и ребенок.

Ирина Пичурина