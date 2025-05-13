Жалобу Рауфы Рахимовой на решение суда об обязательных работах рассмотрят 22 мая

Кировский райсуд Уфы 22 мая рассмотрит жалобу издателя портала «Пруфы» и племянницы экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова Рауфы Рахимовой. В апреле мировой судья Кировского райсуда признал ее виновной в нанесении побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) блогеру Арслану Нигаматьянову и вынесла наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Как сообщил «Ъ-Уфа» адвокат подсудимой Сергей Макаренко, его доверительница вину не признает. По ее словам, во время инцидента, который произошел в феврале в здании Кировского райсуда, она защищалась от постоянных преследований блогера.

Ранее Рауфу Рахимову признали виновной в дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и распространении информации, выражающей неуважение и негативное отношение к органам власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Общая сумма штрафов составила 60 тыс. руб. Вину по обоим административным делам госпожа Рахимова не признала.

Венера Хисамова