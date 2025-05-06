Семь свердловчан госпитализировано в стационары с подозрением на энцефалит

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 4,7 тыс. случаев укуса клещей, что на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, но на 5% выше среднего многолетнего уровня, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах, наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тыс. населения зафиксировано в Слободо-Туринском, Байкаловском районах, Ачитском, Тугулымском и Талицком городских округах.

В стационары области госпитализировано семь человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 22 человека с подозрением на клещевой боррелиоз. Кроме того, в лабораториях исследовано около 3 тыс. клещей. В 39,3% случаев обнаружены возбудители лайм-боррелиоза.

В 2025 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных обработок на территории 11,4 тыс. га. Против клещевого вирусного энцефалита проведено 56 тыс. вакцинаций и 201 тыс. ревакцинаций.

Полина Щуцкая