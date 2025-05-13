Автопарк восьми больниц Нижегородской области пополнился 22 автомобилями

Восемь районных больниц Нижегородской области получили 22 новых автомобиля повышенной проходимости отечественного производства. На пополнение автопарков больниц выделено почти 35,5 млн руб. из федерального бюджета, сообщили в региональном правительстве 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Пять автомобилей «Службы здоровья» поступило в Воротынскую больницу, четыре — в Пильнинскую, по три машины — в Варнавинскую и Вадскую ЦРБ, по две машины получили Балахнинская, Ветлужская и Шахунская центральные районные больницы. Еще один автомобиль передан для работы в Большеболдинскую больницу.

Новая техника позволит медработникам оперативно добираться до пациентов, проживающих в отдаленных населенных пунктах.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в апреле медорганизации региона получили 30 автомобилей скорой помощи.

Анастасия Титова