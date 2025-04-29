30 автомобилей скорой помощи закупили для 29 больниц Нижегородской области

Главным врачам 29 районных больниц Нижегородской области вручили сертификаты на новые автомобили скорой медицинской помощи. На пополнение автопарков больниц выделено 190 млн руб. из областного бюджета, сообщили в региональном правительстве 29 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Новый транспорт поступит в Арзамасскую, Богородскую, Балахнинскую, Большеболдинскую, Большемурашкинскую, Бутурлинскую, Варнавинскую, Вачскую, Володарскую, Воскресенскую, Княгининскую, Воротынскую, Лукояновскую, Лысковскую, Навашинскую, Пильнинскую, Семеновскую, Первомайскую, Сергачскую, Сеченовскую, Сосновскую, Сокольскую, Тонкинскую, Уразовскую, Уренскую, Чкаловскую, Шахунскую и Шатковскую больницы, а также в Дзержинский психоневрологический диспансер.

По словам замгубернатора Андрея Чечерина, региональный автопарк скорой медицинской помощи насчитывает сейчас 451 автомобиль различных марок и классов со сроком эксплуатации до пяти лет. С 2022 по 2024 год правительство области выделило более 1 млрд руб. на покупку автомобилей скорой помощи. На 2025-2026 годы заложено более 420 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», закупку 30 автомобилей скорой помощи провели в конце 2024 года, поставить транспорт необходимо было до 31 марта 2025 года.

Анастасия Титова