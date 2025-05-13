Оставленный на мусорке гроб привлек внимание главы Городца к работе «Ситиматика»

Сотрудники регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-НН», забиравшие мусор из контейнера у дома №10 на улице Зосима Серого в Городце, не стали вывозить оставленный там деревянный гроб. Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал глава округа Александр Мудров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусорка, с которой регоператор «Ситиматик-НН» не стал вывозить гроб

Фото: администрация Городецкого округа Мусорка, с которой регоператор «Ситиматик-НН» не стал вывозить гроб

Фото: администрация Городецкого округа

Он задался вопросом, кто в этом случае прав: житель, не знавший, можно ли выбрасывать гроб на мусорку, но желавший с ним расстаться, или регоператор, не забравший предмет на полигон, сославшись на то, что гробы утилизации не подлежат.

«Этот вопрос не имеет ответа. При этом если бы гроб лежал на дне контейнера, региональный оператор, видится мне, не стал бы разбираться в составе сложенного мусора и просто его увез вместе с остальным содержимым»,— написал господин Мудров. Он добавил, что гражданин, «если он ответственный член общества», должен был поинтересоваться классификацией отходов, а с «Ситиматиком» власти в ближайшее время будут общаться «по множеству накопившихся вопросов».

Ранее работой «Ситиматика» был недоволен губернатор Глеб Никитин. Он назвал тревожной закономерностью второй за год пожар на мусорном полигоне регоператора, который случился под Городцом в ночь с 26 на 27 апреля.

Елена Ковалева