Глеб Никитин считает новый пожар на полигоне в Городце тревожной закономерностью

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал тревожной закономерностью второй за год пожар на мусорном полигоне регоператора «Ситиматик-Нижний Новгород». По словам главы региона, у него много вопросов к работе регионального оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Можно называть какие угодно причины, в них в любом случае разбираются специалисты, но это уже закономерность. Будем разбираться, какие выводы не были сделаны, какие системные ошибки были допущены и снова привели к возгоранию. Остальным регоператорам рекомендую не расслабляться»,— написал губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», пожар на полигоне начался в ночь на 27 апреля. К утру площадь пожара составила около 20 тыс. кв. м. К утру 28 апреля открытое горение ликвидировали. На полигоне продолжается пересыпка и уплотнение тлеющего полигона, а также проливка склонов для полной ликвидации пожара.

Также на месте пожара установили передвижную лабораторию ГБУ НО «Экология региона», которая в постоянном режиме отбирает пробы воздуха, чтобы оперативно оценивать концентрацию вредных веществ.

Андрей Репин