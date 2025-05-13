Премьер Грузии направил Трампу письмо о перезагрузке отношений с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в письме президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу призвал внести ясность в грузино-американские отношения. По словам грузинского премьера, после смены американской администрации между представителями стран не было «ни одной коммуникации на высшем уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

В письме, опубликованном в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta), Ираклий Кобахидзе отметил, что несколько недель назад власти уже обращались к администрации Дональда Трампа по этому вопросу. «Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выразил готовность Грузии к стратегическому партнерству между нашими странами с чистого листа с конкретной "дорожной картой", однако мы до сих пор не получили конкретного ответа»,— заявил Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Грузия много лет остается надежным партнером американского правительства в «сложнейшем регионе, имеющем для США стратегическое значение». Введенные предыдущей администрацией санкции против грузинских чиновников он назвал непонятными. Принятый Палатой представителей в начале мая законопроект о персональных рестрикциях против лидеров правящей «Грузинской мечты» является «враждебным по отношению к грузинскому народу», говорится в письме. При этом Ираклий Кобахидзе выразил надежду на перезагрузку отношений стран.

В конце 2024 года тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен прекратил действие Хартии стратегического партнерства с Грузией, объяснив этот шаг «антидемократической траекторией грузинских властей». Ираклий Кобахидзе допускал, что после избрания президентом США Дональда Трампа отношения стран наладятся. При этом в рассматриваемом в Конгрессе законопроекте говорится о недовольстве Вашингтона внешней и внутренней политикой Тбилиси.

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Лусине Баласян