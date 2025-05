Американский друг оказался вдруг

В ближайшее время грузино-американские отношения могут резко ухудшиться. Это произойдет, если Сенат США утвердит, а президент Дональд Трамп подпишет законодательный акт, принятый в понедельник, 5 мая Палатой представителей. Так называемый Megobari Act подразумевает санкции против лидеров правящей в республике партии «Грузинская мечта» (ГМ). Документ свидетельствует о недовольстве Вашингтона внешней и внутренней политикой Тбилиси, особенно в части нарушения прав человека, а также сотрудничества с РФ, Китаем и Ираном. Тем не менее грузинские власти по-прежнему надеются на «перезагрузку» отношений с США.

Сторонники партии «Грузинская мечта» отмечают победу на парламентских выборах, 26 октября 2024 года

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Сторонники партии «Грузинская мечта» отмечают победу на парламентских выборах, 26 октября 2024 года

Законопроект поддержали в понедельник 349 членов нижней палаты Конгресса США из 433. Среди них — 168 республиканцев и 181 демократ. Против выступили 42 конгрессмена, и столько же либо не голосовали, либо воздержались.

Официальное название документа «О противодействии влиянию коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии». Между тем чаще он фигурирует как Megobari Act. Это одновременно и отсылка к грузинскому слову «мегобари» (друг), и аббревиатура словосочетания «Mobilizing and Enhancing Georgia’s Options for Building Accountability, Resilience and Independence» («Мобилизация и расширение возможностей Грузии для укрепления подотчетности, устойчивости и независимости»).

Ключевое положение документа — возможность введения жестких санкций против лидеров ГМ, министров, других грузинских чиновников и членов их семей.

Среди мер — арест имущества и замораживание счетов в США, если таковые имеются, а также запрет на въезд в Штаты.

Главным инициатором принятия закона считается конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, постоянно критикующий ГМ за «репрессии против политических оппонентов». «Свободолюбивый народ Грузии вышел на улицы с флагами США и портретами президента Трампа»,— заявил конгрессмен Уилсон в ходе дебатов в Палате представителей, имея в виду продолжающие уже почти полгода в Тбилиси и других грузинских городах протесты с требованием назначения внеочередных парламентских выборов и возобновления переговоров о членстве кавказской страны в ЕС.

Акции оппозиции нередко перерастали в столкновения с полицией, в результате которых сотни людей с обеих сторон получили увечья, несколько тысяч оппозиционеров оштрафованы либо подвергнуты краткосрочному аресту по административным статьям, а более 50 активистов ждут приговоров по уголовным делам за «групповое насилие». Им грозит длительное лишение свободы.

По словам Джо Уилсона, правящая в Грузии партия и правительство Ираклия Кобахидзе «превратились в репрессивную американофобскую мафиозную группировку», которая пытается «продать Грузию противникам США».

В частности, как отметил конгрессмен, ГМ предоставила Китаю право строительства глубоководного черноморского порта в местечке Анаклия, «подчиняется режиму в Тегеране», а также действует в угоду Москве.

Отметим, что ранее Минфин и Госдепартамент США уже ввели визовые и финансовые санкции против ряда грузинских чиновников, руководителей силовых структур и членов их семей, а также против основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили. Правда, санкции против него оказались лишь символическими, поскольку, как пояснил “Ъ” бывший президент Национального банка Грузии (Центробанка страны) Роман Гоциридзе: «Иванишвили давно переоформил все свое имущество на сыновей, а о них в решениях Вашингтона пока ничего не говорится».

Будут ли упомянуты члены семьи Иванишвили в следующих решениях исполнительной власти США, пока неясно: Megobari Act вначале должен быть утвержден верхней палатой, после чего поступит на подпись президенту Трампу.

Как отметил в беседе с “Ъ” эксперт информационно-аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили, конкретики в акте мало, и все будет зависеть от того, сочтут ли в Белом доме целесообразным «введение не символических, а действительно жестких санкций» не столько против персоналий, сколько в отношении кавказской страны как таковой и ее финансово-экономической системы.

При этом Белый дом в последнее время посылал Тбилиси некоторые сигналы о возможности улучшения отношений.

Об этом свидетельствует недавний визит в Вашингтон первого вице-премьера грузинского правительства, министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили. Он провел встречи в Госдепартаменте и, вернувшись в Тбилиси, заявил о скорой «перезагрузке» двусторонних отношений.

Лидеры ГМ традиционно связывают их ухудшение с политикой администрации Джо Байдена. В конце прошлого года тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен прекратил действие «Хартии стратегического партнерства между США и Грузией», объяснив демарш «антидемократической траекторией грузинских властей». «Хартия» была разработана еще в президентство Джорджа Буша-младшего сразу после пятидневной войны августа 2008 года.

Премьер-министр Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили после избрания Дональда Трампа выражали надежды на то, что новая администрация США «сможет одолеть американское Глубинное государство (Deep State)», которое «пыталось и пытается втянуть Грузию в войну против России». Между тем после утверждения Megobari Act Палатой представителей один из лидеров ГМ Леван Махашвили назвал документ «актом вражды», выразив сожаление «очередной демонстрацией всесилия Deep State» в США.

Зато оппозиция встретила законопроект с восторгом: лидеры всех четырех основных коалиций выступили с заявлениями о «поддержке Америкой справедливой борьбы грузинского народа» против «пропутинского марионеточного правительства», отрывающего Грузию «от евроатлантической цивилизации».

Георгий Двали, Тбилиси