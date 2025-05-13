Теннисист Джокович объявил о завершении сотрудничества с тренером Марреем

Экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сообщил в социальной сети Х, что больше не тренируется под руководством британца Энди Маррея. Они начали сотрудничать в ноябре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edgar Su / File Photo / Reuters Фото: Edgar Su / File Photo / Reuters

«Спасибо, Энди, за тяжелую работу, веселье и поддержку в течение последних шести месяцев на корте и за его пределами. Мне очень понравилось укреплять нашу дружбу»,— написал серб.

Ранее Джокович снялся с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме. Перед этим сербский теннисист проиграл свои стартовые матчи на соревнованиях в Мадриде и Монте-Карло.

Новаку Джоковичу 37 лет. Он является одним из самых титулованных теннисистов в истории. Рекордсмен по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин — 24. Является победителем 99 турниров ATP. В 2024 году на Олимпиаде в Париже Новак Джокович завоевал золотую медаль, в 2008 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине. Занимал первое место в рейтинге ATP на протяжении 428 недель. Сейчас серб располагается на шестой строчке таблицы.

37-летний Маррей является обладателем 46 титулов ATP и победителем трех турниров Большого шлема. Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде (2012, 2016). Также на счету британца серебряная олимпийская медаль в миксте (2012). Маррей завершил карьеру игрока после Олимпийских игр 2024 года.

Таисия Орлова