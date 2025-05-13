Губернатор Беглов учредил премию за заслуги в укреплении народного единства

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление «Об учреждении премии Губернатора Санкт-Петербурга «За заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия» имени Александра Невского», сообщает пресс-служба Смольного 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Премию начнут присуждать с 2026 года, решение о награждении будет принимать специальная комиссия. Всего планируется шесть номинаций: «Благотворительность» «Возрождение», «Единство и мужество», «Патриотизм», «Служение», «Созидание». Размер премии составит 50 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил правительству региона разработать систему поддержки родственников погибших бойцов СВО.

Андрей Маркелов