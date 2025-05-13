Дрозденко поручил разработать систему поддержки родственников погибших бойцов СВО

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил комитету финансов и социальному блоку разработать меры поддержки родственников погибших бойцов СВО. Об этом политик сообщил в социальных сетях 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам господина Дрозденко, речь идет не только о детях, но и сестрах, братьях погибших. Что касается несовершеннолетних, то власти региона помогут им получить образование и профессию, организовать досуг.

«Дети — будущее, и именно за него на СВО отдали жизни их отцы и братья»,— подчернул губернатор Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Луганской Народной Республики с 11-й годовщиной образования. Он пожелал луганцам благополучия, уверенности в своих силах и успехов в служении родной земле.

Андрей Маркелов