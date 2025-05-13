Ярославские власти пояснили, кому положен перерасчет за отопление

В Ярославской области перерасчет за отопление могут получить те граждане, у которых в отопительный период не было тепла. Вопрос обсудили на заседании комитета областной думы по ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В регионе 19 апреля было принято решение об окончании отопительного периода на фоне потепления. Однако через неделю губернатор призвал глав районов возобновить сезон из-за похолодания. Решение о возобновлении отопительного сезона принимали органы местного самоуправления.

На заседании заместитель министра и начальник отдела развития энергетики и координации расчетов в ЖКХ Александр Квядарас рассказал, что если в домах есть общедомовой прибор учета, то потребители платят строго по количеству поданного ресурса. Другая ситуация в тех домах, где нет этого прибора.

«Если мы говорим об оплате тепла по нормативу, то у нас в области платим по системе 1/7 (с октября по апрель). Но у нас бывает где-то пораньше или попозже заканчивается отопительный период. Есть на этот счет судебная практика, которая говорит о том, что выставляют за месяцы с первого по седьмой включительно. Если у нас закончился отопительный период раньше на две недели, то оплата идет за полный месяц. Но если он продолжился, то за май по нормативу не имеют права брать»,— сказал господин Квядарас

Депутат облдумы Андрей Щенников уточнил, а как будут платить те, у кого не было отопления, хотя отопительный период продолжался.

«Если ресурс не поставляется, то граждане имеют право на перерасчет»,— пояснил замминистра.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что власти Ярославля задумались об отключении отопления, окончательное решение планируют принять сегодня, 13 мая.

Алла Чижова