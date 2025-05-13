Мэр Ярославля задумался об отключении отопления

В Ярославле в ближайшие дни могут начать отключать отопление. Речь об этом зашла во время открытого совещания в мэрии 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Мэр Артем Молчанов поручил своему заместителю по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Николаю Степанову проконсультироваться с теплоснабжающими организациями и метеорологами о возможности завершения отопительного сезона. Решение о времени отключения отопления будет принято сегодня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле отопление отключили в конце апреля, а затем вновь включили из-за похолодания. Ранее Николай Степанов говорил депутатам муниципалитета, что отопительный сезон продлится до середины мая.

Антон Голицын