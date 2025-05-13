Александр Овечкин забил на вылет

Александр Овечкин открыл счет голам, забитым в серии второго раунда play-off против «Каролина Харрикейнс», в четвертом ее матче. Но его шайба не помогла «Вашингтон Кэпиталс» выиграть. Уступив в гостях со счетом 2:5 выглядящему пока чуть более крепким сопернику, вашингтонцы потерпели третье поражение в противостоянии и очутились на грани вылета из розыгрыша Кубка Стэнли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч команд «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс»

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters Матч команд «Вашингтон Кэпиталс» и «Каролина Харрикейнс»

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

«Вашингтон» вышел во второй раунд play-off, без особых проблем, в пяти матчах, разделавшись с «Монреаль Канадиенс». А Александр Овечкин показывал в этих матчах, что, побив в апреле рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах и добыв статус лучшего снайпера НХЛ всех времен, тонус к маю не растерял, и забил четыре гола. Но, чтобы впервые забить в серии против «Каролины», ему понадобилась куча времени — одиннадцать с половиной периодов.

Овечкин ни разу не поразил чужие ворота в первых трех матчах.

И его «молчание», конечно, признавали одной из причин, которые помогли «Каролине» выйти вперед: без голов выдающегося российского форварда «Вашингтон» успешно обошелся лишь во второй игре. Две другие завершились для него поражениями. Хотя, наверное, правильнее было бы указывать на это «молчание» как на признак правильности стратегии «Каролины», которая, хотя и финишировала в регулярном первенстве ниже занявших место на верхушке таблицы Восточной конференции вашингтонцев, неудобна именно своей продуманностью, педантичностью.

Если у противника есть какой-то мощнейший козырь, значит, нужно обязательно изобрести способ хотя бы пригасить его силу.

В четвертом матче Александр Овечкин, впрочем, довольно часто оказывался на виду. А его партнеров после окончания встречи тянуло списать осечку на невезение. Доля истины в этом тезисе, безусловно, была. В течение стартовой минуты с небольшим, например, у «Вашингтона» было два роскошных шанса отправить шайбу в сетку. Но Коннор Макмайкл не реализовал выход один на один, а Алексей Протас попал в штангу. Шансы имелись и после этого — у Овечкина в том числе. И снова были растрачены впустую.

А затем «Каролина» включила этот свой знаменитый режим — с неброской, но плотной игрой, в которой почти нет места ошибкам. С такой «Каролиной» жутко тяжело, даже если она остается в меньшинстве: все равно возможностей бросить по воротам минимум. Выкинутый из зоны комфорта «Вашингтон», пропустив от Шейна Гостисбера и Сета Джарвиса, на заключительный период вышел, уступая — 0:2. А период между тем вышел веселым.

В нем «Каролина» наконец слегка задрожала. И были ситуации, когда казалось, что «Вашингтон» может добиться перелома. В первом случае его отставание до минимума сократил Джейкоб Чикран. Но вместо того, чтобы вцепиться в «Каролину» мертвой хваткой, вашингтонцы проморгали то обстоятельство, что после захлебнувшейся атаки хозяев один из игроков, упавший в чужой зоне, не вернулся назад, а остался дежурить возле синей линии. Этот игрок — Тейлор Холл, которого никто и не думал держать,— вскоре принял пас и разобрался с голкипером Логаном Томпсоном.

Затем, уже в середине периода, у «Каролины» удаления заработали два подряд хоккеиста — Холл и Дмитрий Орлов.

И тут уже Александру Овечкину никто не мог помешать проявить себя любимым трюком — пальнув из левого круга вбрасывания.

И снова было ощущение, что «Вашингтону», подобравшемуся к «Каролине» вплотную, надо еще чуточку надавить и он выкрутится. А он заковырялся у своих ворот, отдал шайбу сопернику и был вынужден наблюдать за тем, как Шон Уокер расстреливает Томпсона, возвращая приятную для хозяев разницу.

Добил «Вашингтон» голом в пустые ворота россиянин Андрей Свечников, который в этом play-off «погорячее» Овечкина. У Свечникова уже семь шайб, а в снайперской гонке play-off после окончания этого матча, приблизившего «Каролину» к полуфиналу Кубка Стэнли на расстояние в одну победу, его с девятью опережал только Микко Рантанен из «Даллас Старс».

Алексей Доспехов