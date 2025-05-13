«Трактор» разогнался быстрее «Локомотива»

Финальная серия play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ началась с домашней осечки ее формального фаворита. «Локомотив» во втором периоде стартового матча финала трижды попал в каркас ворот «Трактора», а в заключительном пропустил от челябинцев две подряд шайбы с интервалом в несколько секунд. Ярославцы на них сумели ответить единственным своим голом, уступив со счетом 1:2.

Этот матч наверняка заставил немножко растеряться тех, кто думал, будто входить в него, адаптироваться к обстановке куда легче будет «Локомотиву» — прошлогоднему финалисту Кубка Гагарина, победителю нынешней регулярки, который по идее должен бы чувствовать себя фаворитом. А тут еще и свой лед, свои трибуны. Но от ощущения, что фаворитом чувствует себя «Трактор», в стартовом периоде некуда было деться. Играл свежо, размашисто, без признаков страха. «Локомотив», от которого ждали давления, наглости, держался в основном благодаря своему голкиперу. А наиболее эффектный подвиг в этой двадцатиминутке Даниил Исаев совершил, когда «Трактор» заработал большинство. Владимир Ткачев стрелял на убой, после перевода на пустой угол, но Исаев в шпагате успел его прикрыть.

Дальше было еще занятнее. «Трактор», кажется, сам помог «Локомотиву» после перерыва обрести полагающуюся ему по статусу уверенность. Например, двумя удалениями, каждого из которых вполне можно было бы избежать. Второе — за нарушение численного состава — получилось совсем уж дурацким.

В общем, ярославцы отрезками стали походить на самих себя — могучую команду, которая умеет прижать оппонента к канатам и безжалостно мучить его. Но запомнился второй период все-таки незадачливостью ярославцев. Первым в штангу челябинских ворот, прошив с помощью рикошета голкипера Зака Фукале, попал Максим Шалунов. Эстафету у него принял Рушан Рафиков. Пальнул он от души и без вариантов выкрутиться для Фукале. Но шайба опять стукнулась в каркас ворот.

Наконец на излете периода «Локомотив» убежал в контратаку. Увенчал ее хитрейший трюк Александра Радулова. Самый матерый среди ярославских форвардов убрал шайбу под себя, прежде чем нанести бросок. Из-за этого тонкого маневра, а также из-за пытавшегося помешать Радулову защитника Фукале, похоже, просто не видел, что происходит, и среагировать был не в состоянии. Но в третий раз «Трактор» выручила штанга.

Безумно пожалеть об упущенных возможностях, об этих то ли сантиметрах, то ли миллиметрах, которые отделили их от гола, ярославцам довелось уже после отдыха. «Трактор», добавив, вылил на них даже не ведро, а целую цистерну ледяной воды.

Его очередная атака смотрелась довольно неуклюжей: вроде бы расчерчена нечетко, передачи какие-то корявенькие. Но вырулила-то она именно туда, куда челябинцам и было нужно. Максим Шабанов обнаружил, что находится совсем близко к воротам, и шайба удобно легла на крюк клюшки. А про Шабанова надо знать, что в этом play-off он удивительно горяч. В его активе до открывавшего финал матча было девять шайб. После того как он расправился с Исаевым, стало ровно десять.

«Локомотиву» даже не дали времени переварить, осмыслить эту оплеуху. Чтобы отличиться снова, «Трактору» понадобилось меньше полутора десятков секунд. После вбрасывания в центральном круге его ведущее звено перехватило шайбу, а Александр Кадейкин запустил ее в угол. Шабанов округлил до десяти и число результативных передач в play-off.

Интригу игре вернул челябинец Логан Дэй, получивший пять минут штрафа, ударив Артура Каюмова по голове. «Локомотив» удалением воспользовался благодаря расторопности Максима Березкина, добившего шайбу с пятачка. Но одной ведь ему было мало. А «Трактор», пропустив, защищался очень аккуратно и свое крохотное преимущество, отбив финальный штурм ярославцев, заменивших, разумеется, Исаева на шестого полевого игрока, сберег, поведя в серии.

Второй ее матч пройдет в Ярославле в четверг, 15 мая.

Алексей Доспехов