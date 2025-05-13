Опрос: Более трети петербургских сотрудников не участвуют в онлайн-совещаниях

В Петербурге 39% сотрудников недовольны чрезмерной продолжительностью рабочих звонков. Еще 23% жалуются на отсутствие четкой повестки встречи и разработанного плана действия по итогам встреч (22%), чуть меньше опрошенных (19%) раздражают повтор одних и тех же мыслей, а 17% отмечают технические проблемы со связью. Такими данными по итогам собственного исследования с «Ъ-СПб» поделились аналитики платформы корпоративных коммуникаций DION (ИТ-холдинг Т1) совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом, согласно проведенному опросу, каждый четвертый работник (24%) из Петербурга заявил, что участвует более чем в 10 онлайн-встречах ежедневно, а 13% сотрудников тратят на видеоконференции свыше 15 часов в неделю.

В свою очередь, в число наиболее полезных функций в своей работе респонденты назвали совместное редактирование документов в реальном времени (47%), запись и расшифровку звонков (38%), а также автоматическое создание резюме встречи (36%). Около трети респондентов ценят технические новшества: демонстрацию экрана с разными уровнями доступа (33%), шумоподавление и улучшение звука (31%). Востребованы и организационные инструменты: корпоративная адресная книга (24%), ИИ-помощник для планирования звонков (19%) и ИИ-модератор на звонках (17%).

В то же время чуть больше трети (34%) петербургских работников признались, что практически не участвуют в онлайн-совещаниях. Интересно, что в среднем по России среди молодежи (18-24 лет) эта доля достигает 58%. Сотрудники в возрасте 45-54 лет чаще вовлечены в онлайн-встречи — 38% из них проводят более 10 звонков в день.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что согласно другому исследованию, каждый второй житель Петербурга мечтает работать в «умном» офисе, а также точно знает, каким должно быть рабочее место будущего.

Андрей Цедрик