Петербуржцы рассказали, каким представляют себе офис будущего

Каждый второй житель Петербурга мечтает работать в «умном» офисе, а также точно знает, каким должно быть рабочее место будущего. Об этом говорят результаты исследования, проведенного аналитиками рекрутингового сервиса hh.ru и компании Level Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ Фото: Мельгунов Роман, Коммерсантъ

Наиболее желанное петербуржцами изменение в «офисах будущего» — это «умная» система микроклимата (52%). На втором месте — интерактивные дисплеи и панорамные экраны для совместного редактирования документов и проведения презентаций (49%).

«Еще 47% хотят, чтобы им автоматизировали рутину, а именно внедрили системы распознавания лиц для пропуска в офис, бронирования переговорных и заказа еды через мобильные»,— рассказали в пресс-службе hh.ru.

Также 46% респондентов считают, что на рабочем месте будущего обязательно должен быть ассистент для мониторинга состояния здоровья сотрудников. Горожане считают, что это поможет создать безопасную офисную среду, снизить уровень заболеваемости, а также поддержать культуру здорового образа жизни. Кроме того, еще 22% опрошенных хотели бы иметь у себя на работе VR- и AR-инструменты.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый пятый петербуржец боится увольнения по вине искусственного интеллекта.

Дарья Астанина