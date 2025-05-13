«АК-47» станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night-2025

Рэп-группа «АК-47» станет одним их хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night-2025, который ежегодно проводится в Екатеринбурге, сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «АК-47»

Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night «АК-47»

Фото: пресс-служба фестиваля Ural Music Night

«Группа появилась в 2004 году в Березовском. Без продюсеров, без ТВ, без ротаций — два парня, которые сделали рэп настоящим феноменом своего времени! Их треки звучат из каждого второго динамика, а строки разлетаются на цитаты»,— сказано в сообщении.

Ранее группа уже выступала на Ural Music Night в качестве хедлайнера, это было на фестивале в 2022 году.

Фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola представит альбом на мероприятии, также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца». На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Ирина Пичурина