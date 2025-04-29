Группа Ay Yola станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night и представит альбом

Уфимская группа Ay Yola, исполняющая песни на башкирском языке, станет хедлайнером музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге. Музыканты представят на мероприятии свой дебютный альбом, сообщили ТАСС в пресс-службе мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Песня Homay, вдохновленная эпосом Башкирии, заняла четвертое место в мировом чарте Shazam и первое место в России, Нидерландах, Финляндии, Беларуси и Казахстане.

Этногруппа Ay Yola создана в январе этого года. Известность группе принесли композиции Batyr и Homay, посвященные башкирскому эпосу «Урал-батыр» и получившие популярность благодаря роликам в соцсетях. Проект сочетает традиции предков с современными музыкальными стилями.

Ежегодный фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца». На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Ирина Пичурина