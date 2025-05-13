Уфимка не смогла отсудить у поликлиники 1 млн рублей после лечения зубов
Кировский райсуд Уфы отказал уфимке в выплате 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Эту сумму истец просила взыскать со стоматологической поликлиники №4, указано в опубликованном на сайте суда решении.
Как следует из материалов дела, у уфимки после операции, проведенной в поликлинике, «образовался свищ, десна начала гнить от соприкосновения с зубным протезом». Попытка удалить гной, по мнению истца, была проведена некачественно. Она была госпитализирована с диагнозом острый одонтогенный остеомнелит. Потраченные на протезирование зубов 63 тыс. руб. истцу вернули.
Отказывая в удовлетворении иска, суд, в частности, учел, что уфимка расторгла договор, в котором было указано, что стороны претензий друг к другу не имеют.