Уфимка не смогла отсудить у поликлиники 1 млн рублей после лечения зубов

Кировский райсуд Уфы отказал уфимке в выплате 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эту сумму истец просила взыскать со стоматологической поликлиники №4, указано в опубликованном на сайте суда решении.

Как следует из материалов дела, у уфимки после операции, проведенной в поликлинике, «образовался свищ, десна начала гнить от соприкосновения с зубным протезом». Попытка удалить гной, по мнению истца, была проведена некачественно. Она была госпитализирована с диагнозом острый одонтогенный остеомнелит. Потраченные на протезирование зубов 63 тыс. руб. истцу вернули.

Отказывая в удовлетворении иска, суд, в частности, учел, что уфимка расторгла договор, в котором было указано, что стороны претензий друг к другу не имеют.

Венера Хисамова