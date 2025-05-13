Минздрав не поддержал тестирование иностранных медработников на знание русского

Минздрав выступил против включения в процедуру аккредитации иностранных медработников проверки знаний русского языка. Об этом говорится в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (есть у «РИА Новости»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В январе 2025 года господин Леонов заявил о необходимости ввести специальное тестирование по русскому языку для иностранных медицинских работников. Соответствующее обращение он направил в Минздрав. В Telegam-канале депутат опубликовал данные, согласно которым в семи регионах РФ зафиксированы случаи незнания медработниками русского языка. О каких регионах идет речь, в посте не уточнялось.

В ответе Минздрава на обращение господина Леонова говорится об отсутствии правовых оснований для введения тестирования для медработников. В ведомстве пояснили: согласно действующему законодательству, каждый иностранный гражданин уже обязан подтвердить уровень владения языком при получении разрешения на временное проживание, вида на жительства и патента на работу.

Полина Мотызлевская