Суд в Москве заочно осудил банкира Сергея Пугачева на 14 лет

Тверской суд Москвы заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего бенефициара разорившегося Межтопэнергобанка (МПБ) Сергея Пугачева. Он признан виновным в хищении средств из кредитного учреждения и нанесении ему ущерба в общей сложности на 92 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тверской суд Москвы признал бывшего владельца МПБ Сергея Пугачева виновным в особо крупной растрате и организации злоупотребления полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ). Находящийся в международном розыске экс-банкир, процесс над которым проходил в заочном режиме, приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб.

Как установили следствие и суд, преступная группа во главе с Сергеем Пугачевым в 2008–2009 годах из выделенных Центробанком МПБ в виде беззалогового кредита 40 млрд руб. похитила 28,7 млрд руб. Эти деньги в итоге оказались на счете подконтрольной Сергею Пугачеву кипрской компании.

Кроме того, в ноябре 2015 года по его распоряжению были расторгнуты договоры залога по кредитам почти на 68 млрд руб., после чего МПБ и обанкротился.

Подробности — в материале «Ъ» «Сергею Пугачеву грозит 14-летний срок».

Олег Рубникович