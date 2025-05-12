Сергею Пугачеву грозит 14-летний срок

Как стало известно “Ъ”, 14 с половиной лет лишения свободы запросил гособвинитель для одного из самых известных российских банкиров — Сергея Пугачева. Находящийся в международном розыске бывший бенефициар обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), судебный процесс над которым проходит в заочном режиме, обвиняется в хищении из кредитного учреждения 28,7 млрд руб., а также в злоупотреблении полномочиями, нанесшем финансовой структуре ущерб еще на 64,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Пугачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Пугачев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-бенефициара МПБ Сергея Пугачева, обвиняемого в присвоении вверенных ему средств с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере и организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), уложилось в Тверском суде столицы в два десятка заседаний. В ходе прений гособвинитель из Генпрокуратуры, сочтя вину подсудимого полностью доказанной, запросил для него путем частичного сложения наказаний весьма внушительный срок — 14 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Обвинение в особо крупной растрате Сергею Пугачеву в Главном следственном управлении (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) предъявили заочно в конце 2013 года, а в мае 2014 года его — также заочно — по ходатайству следствия арестовал Басманный райсуд. Россию экс-банкир покинул в 2011 году, сразу же после возбуждения в отношении него первого уголовного дела — о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) МПБ.

Осел олигарх во Франции, гражданство которой получил еще в 2009 году.

Как выяснило следствие, аферы в своем кредитном учреждении бенефициар осуществлял с помощью подчиненных — Дмитрия Амунца (осужден на семь лет), работавшего в связанной с МПБ и подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации, и председателя исполнительной дирекции МПБ Александра Диденко (в особом порядке получил три года условно).

ГСУ СКР, а затем и суды установили, что преступная группа во главе с Сергеем Пугачевым в 2008–2009 годах из выделенных Центробанком МПБ в виде беззалогового кредита 40 млрд руб. похитила 28,7 млрд руб.

Эти деньги, по версии следствия, были выведены на счета подконтрольной Сергею Пугачеву кипрской компании.

В уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, возбужденном СКР в ноябре 2015 года, речь идет о расторжении договоров залога по кредитам почти на 68 млрд руб., после чего МПБ и обанкротился. Эти махинации, как считает следствие, по прямому указанию обвиняемого Пугачева осуществила бывший руководитель исполнительной дирекции МПБ Марина Илларионова (осуждена на четыре года).

В выдаче Сергея Пугачева России было отказано. Генпрокуратура может направить вынесенный финансисту заочный приговор для исполнения в страну его пребывания.

Олег Рубникович