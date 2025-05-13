Маск показал видео танцующего робота Optimus

Глава американской Tesla Илон Маск опубликовал в соцсети X видео с созданным компанией человекоподобным роботом Optimus. В шестисекундном ролике робот исполняет короткий танец. Господин Маск уточнил, что запись сделана в режиме реального времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: elonmusk / X Фото: elonmusk / X

Отвечающий за разработку Optimus Милан Ковач рассказал, что компания «очень усердно» работала над этим проектом и робот был полностью обучен на RL-имуляции (reinforcement learning, обучение с подкреплением). Он уточнил, что робот на видео закреплен кабелем на случай падения, но заверил, что веревка «фактически не удерживает бота» и он «быстро станет более стабильным».

Господин Маск в январе 2022 года назвал создание человекоподобного робота приоритетом для разработчиков компании. Весной 2023 года был представлен андроид Optimus Gen 1. В декабре того же года Tesla показала человекоподобного робота Optimus 2.